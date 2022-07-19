Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Евросоюз в ненависти к собственным гражданам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился идеей главы МВД Эстонии запретить владение оружием россиянам и белорусам и обвинил Евросоюз (ЕС) в ненависти к собственным гражданам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава нижней палаты российского парламента также указал на заявление эстонского министра о том, что «следует заняться» эстонскими гражданами, «недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обостренной ситуации могут представлять угрозы». Володина возмутило, что никто из глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не осудили эстонские власти за «человеконенавистническую позицию».

«Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим», — заявил Володин. Он заметил, что теперь в Европе уже откровенно говорят о желании «избавиться от несогласных». «Очевидно, в расчете запугать свое население», — заключил спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что новая правительственная коалиция Эстонии захотела убрать русский язык из школ и детских садов. К 1 ноября коалиция собирается провести через парламент закон «О переходе на эстоноязычное образование», «чтобы дети, у которых разные родные языки, учились на эстонском языке и в эстоноязычной среде». Депутаты надеются, что переход на новые стандарты в образовании начнется в 2024 году и окончится в 2030 году.