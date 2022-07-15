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В Эстонии захотели убрать русский язык из школ и детских садов

Правительственная коалиция Эстонии захотела ввести закон об эстоноязычном образовании

Фото: Shutterstock

Новая правительственная коалиция Эстонии захотела убрать русский язык из школ и детских садов. Об этом сообщает государственная телерадиовещательная компания ERR.

К 1 ноября коалиция собирается провести через парламент закон «О переходе на эстоноязычное образование». «Цель заключается в том, чтобы дети, у которых разные родные языки, учились на эстонском языке и в эстоноязычной среде», — сказано в сообщении в соглашении партии Отечество и Социал-демократической партии — из них планируется сформировать новое коалиционное правительство.

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Алевтина Запольская
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