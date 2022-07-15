Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Правительство Эстонии ушло в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об отставке возглавляемого ею правительства

Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об отставке возглавляемого ею кабинета министров. Об этом сообщила государственная телерадиовещательная компания ERR.

Отмечается, что глава правительства выступит с докладом, в котором изложит принципы формирования нового кабинета, с таким предложением к ней обратился президент страны Алар Карис. «Однако данные полномочия премьер получит, если за это проголосует большинство депутатов парламента», — подчеркнула радиостанция.

Ранее премьер официально проинформировала о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. После этого она заявила о готовности вновь возглавить правительство страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
ЕС смягчит санкции против России
В Токио обеспокоились ростом военной активности России и КНР вблизи Японии
В России впервые показали артефакты арктической экспедиции XIX века
Россиянин выпал из окна восьмого этажа, встал и ушел
В России выявили максимальное с 28 мая число случаев COVID-19
Предложен способ предсказать цунами по возмущениям в ионосфере
Названы главные покупатели недвижимости в Москве среди иностранцев
Стали известны подробности в деле об обстреле четырех человек в Москве
Сотрудники ресторана спасли редчайшего оранжевого омара
Бастрыкин велел расследовать обстрел брянского села со стороны Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.