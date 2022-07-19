В Рязанской области пройдет фестиваль «Рановское лето»

Фестиваль «Рановское лето» состоится в Рязанской области 30 июля

Фестиваль «Рановское лето» пройдет у поселка Добрая Воля в Рязанской области впервые за два года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мероприятие состоится 30 июля. В программу вошли «Праздник рановской щуки», «Праздник рановского луга», «Молодецкие забавы», поэтическая и краеведческие площадки.

Гостей пригласили посетить «Рановские гуляния», кулинарную мастерскую и торговые ряды «Ряжские вкусы». Завершит праздник большой фестивальный концерт.

Ранее, 16 июля, в Рязанской области прошел фестиваль малины. Одним из главных событий стал гастрономический базар, где гости попробовали малину разных сортов и блюда, приготовленные из этой ягоды.