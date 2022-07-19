Россиянка обиделась на мужа и сожгла его вместе с домом

Под Томском 27-летняя россиянка заживо сожгла мужа, отказавшегося переехать в другое место

Томский областной суд приговорил к 12,5 года колонии 27-летнюю жительницу села Новопокровка за жестокое убийство мужа и поджог дома. Об этом во вторник, 19 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, в мае 2021 года нетрезвая россиянка поссорилась с супругом из-за того, что тот отказывался продавать дом и переезжать в другое место. Затаив обиду, она дождалась, пока избранник уснет, после чего подожгла полотенце, бросила его на пол в детской и вышла на улицу. Когда пламя распространилось по всему помещению, женщина ушла к родителям, которые жили неподалеку.

Позже огонь заметил сосед и вызвал пожарных, однако спасти потерпевшего им не удалось. Дом и стоявшие рядом постройки полностью сгорели.

В мае сообщалось, что в Ярославле черные риелторы утопили в реке россиянку и сожгли ее мужа ради квартиры.