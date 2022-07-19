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Момент смертельного ДТП на МКАД показали на видео

Дептранс Москвы показал на видео момент смертельного ДТП на МКАД

Момент смертельного массового ДТП в районе 22-го километра московской кольцевой автодороги (МКАД) показали на видео. Кадры во вторник, 19 июля, публикует Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Четыре автомобиля столкнулись около 05:20 перед пересечением с Каширским шоссе, после чего одна из машин загорелась. По данным столичной Госавтоинспекции, в результате ДТП один человек погиб и еще двое пострадали.

Уточняется, что жертвой стал водитель автомобиля «Газель» — он остановился во второй полосе от края проезжей части из-за неисправности. Водитель и пассажир такси при столкновении получили различные травмы и были госпитализированы.

8 июля на 38-м километре МКАД столкнулись не менее девяти транспортных средств, три человека пострадали.

Евгения Куликова
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