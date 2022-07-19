Раскрыт способ избежать переплат при покупке «вторички»

Россиянам посоветовали обратить внимание на окна и электрику при покупке вторичных квартир

Перед покупкой вторичных квартир россиянам посоветовали обратить внимание на входную дверь, окна и состояние электрики, чтобы избежать переплат в дальнейшем. Способы грамотно выбрать готовое жилье раскрыл эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов, пишет «Российская газета».

В первую очередь специалист посоветовал оценить состояние входной двери — замок должен плавно закрываться ключом, без заеданий, то же самое должно быть и с ручкой. Кроме того, все фасонные части (заглушки, декор, элементы замка, наличники и прочее) должны плотно прилегать по всему периметру — от этого зависит безопасность собственников.

Обратить внимание также стоит на здание — чем оно младше, тем больше вероятность, что в нем будет надежная медная электрическая проводка. Если проводка алюминиевая, то есть риск, что она износится быстрее и не выдержит больших нагрузок, пояснил Аксенов.

Как отметил эксперт, на замену стеклопакетов приходятся существенные затраты при ремонте квартиры, поэтому при выборе жилья следует проверить рамы и створки окон на наличие трещин и царапин, а также стеклопакеты и сэндвич-панели по тем же показателям. По словами Аксенова, встречаются примыкания штапиков друг к другу — не должно быть щелей (коротких) или «наездов» штапиков (длинных) друг на друга. Кроме того, не должно быть щелей на стыках уплотнительных резинок стеклопакетов.

Помимо этого, должна исправно работать фурнитура окон — без заеданий, тяжелого хода ручек открываний. Створки должны открываться и закрываться плотно, без посторонних шумов и зацепов за раму, при переводе створок из положения «открыто» в положение «откинуто», она должна фиксироваться в каждом из них, отметил эксперт.

Важную роль, по словам Аксенова, играет и вентиляция — от нее зависит качество жизни и здоровье собственников квартиры. Неисправности могут спровоцировать образование плесени и грибка. Чтобы избежать этого, нужно обратить внимание на наличие вентиляционных отверстий в шахтах туалета, ванной и кухни, а также отсутствие потери тяги.

Специалист также порекомендовал учесть состояние сантехнических коммуникаций — проверить необходимо места стыков, качество труб, крепление радиаторов, наличие и крепление противопожарной муфты, наличие теплоизоляции на трубах водоснабжения, наличие запорной арматуры в полном объеме, отсутствие подтеков и прочее.

Аксенов отметил, что практически каждое вторичное жилье требует капитального ремонта пола. Одним из верных признаков для проведения работ специалист назвал сырость в квартире. Однако в любом помещении необходимо проверить качество укладки напольных покрытий. «На линолеуме не должно быть порезов, щелей на стыках. Если ламинат, то не должно быть щелей на замках, свободного хода, щелей на стыках со стенами. Плитка не должна быть с трещинами, межплиточные швы должны быть равномерны, затерты по всей структуре», — пояснил Аксенов и добавил, что при обнаружении недочетов можно попросить у владельца скидку.

Ранее россиян предупредили о штрафах за ремонт пола в квартире. Эксперты пояснили, что нарушение технологии может привести к полному переделыванию работ и штрафу в 2000 рублей. Факт нарушения подтверждается судебной строительно-технической экспертизой, уточнили специалисты.