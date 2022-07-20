На острове Русском проведут масштабную модернизацию пляжа Аякс

После модернизации на пляже Аякс появятся павильоны кафе и ресторан с террасой

В рамках масштабной модернизации пляжа Аякс на острове Русском появится несколько функциональных зон. Об этом сообщает портал PrimaMedia.

Так, сначала посетители будут попадать в зону с парковкой, павильонами кафе и магазинов, ресторана с террасой и теневыми навесами, под которыми можно проводить пикники.

В центре пляжа планируется разместить смотровую площадку, круглый пирс с детским бассейном, раздевалки, душевые и пункты проката водного инвентаря.

Для юных посетителей будет оборудована детская зона для игр с песком и пространство «Троянский конь», где можно узнать больше о греческой мифологии.

Ранее стало известно, что новый пляжный комплекс появится на острове Молокова в Красноярске. Он будет расположен за Центральным стадионом с выходом на Абаканскую протоку, общая площадь работ составит 83 тысячи квадратных метров. Планируется очистить территорию от аварийных деревьев, а также обустроить парковку на 200 мест.