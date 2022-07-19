Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Красноярске обустроят новый пляжный комплекс

В Красноярске на острове Молокова появится пляжный комплекс

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярске на острове Молокова появится пляжный комплекс. Об этом сообщили в администрации города, передает NewsLab.

Комплекс будет расположен за Центральным стадионом с выходом на Абаканскую протоку, общая площадь работ составит 83 тысячи квадратных метров. Планируется очистить территорию от аварийных деревьев, а также обустроить парковку на 200 мест.

На территории также высадят зеленый сад с уссурийскими грушами, сибирскими яблонями, маньчжурским орехом, кленами, сиренью и спиреями — всего планируется более 800 деревьев и кустарников.

Ранее сообщалось, что в Сочи 15 июля открылся первый песчаный пляж «Куба». Протяженность прибрежной полосы составляет 380 метров, для нее завезли 42 вагона песка. На пляже предусмотрены волейбольная и детская площадки, а также спортивная зона и аэрарии. Посетителям также доступны серф-станций, беседки, скамейки и амфитеатр, где в вечернее время будут проводиться культурные мероприятия, музыкальные тематические вечера и киносеансы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Курс доллара установил антирекорд
США внесли Россию в список стран с риском неправомерного задержания американцев
ВСУ попали в Антоновский мост через Днепр
Ведущий «Би-би-си» попал в аварию во время съемок фильма на Украине
Путин и Раиси встретились в Тегеране
Первая леди Украины выступит в Конгрессе США
Вильфанд спрогнозировал сроки возвращения жары в Москву
Бывший менеджер Шумахера обвинил его семью во лжи о состоянии здоровья гонщика
Экс-президенту Молдавии Додону запретили общаться с прессой
Назван срок отладки схемы параллельного импорта в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.