В Красноярске обустроят новый пляжный комплекс

В Красноярске на острове Молокова появится пляжный комплекс

В Красноярске на острове Молокова появится пляжный комплекс. Об этом сообщили в администрации города, передает NewsLab.

Комплекс будет расположен за Центральным стадионом с выходом на Абаканскую протоку, общая площадь работ составит 83 тысячи квадратных метров. Планируется очистить территорию от аварийных деревьев, а также обустроить парковку на 200 мест.

На территории также высадят зеленый сад с уссурийскими грушами, сибирскими яблонями, маньчжурским орехом, кленами, сиренью и спиреями — всего планируется более 800 деревьев и кустарников.

Ранее сообщалось, что в Сочи 15 июля открылся первый песчаный пляж «Куба». Протяженность прибрежной полосы составляет 380 метров, для нее завезли 42 вагона песка. На пляже предусмотрены волейбольная и детская площадки, а также спортивная зона и аэрарии. Посетителям также доступны серф-станций, беседки, скамейки и амфитеатр, где в вечернее время будут проводиться культурные мероприятия, музыкальные тематические вечера и киносеансы.