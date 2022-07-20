Кафельников оценил слова российских теннисистов о смене спортивного гражданства

Кафельников не стал осуждать Касаткину и Рублева за слова о смене спортивного гражданства

Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников оценил слова российских теннисистов Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева о смене спортивного гражданства. Его цитирует РИА Новости.

Он заявил, что не понял посыла интервью и был против того, чтобы оно вышло на канале у блогера. «Тем не менее не считаю, что там было сказано что-то такое, за что действительно ребят могли бы осудить», — добавил Кафельников.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев призвал смириться с тем, что в ближайшее время многие атлеты примут такое решение, в частности, ради участия в Олимпиаде. «Это произойдет, хотим мы этого или нет», — заявил он.

18 июля Касаткина и Рублев в интервью YouTube-каналу блогера Вити Кравченко рассказали, что не исключают смену спортивного гражданства. Теннисисты отметили, что это может стать выходом из ситуации, когда россиян не допускают на значимые турниры.

Россияне продолжают выступления на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. Однако спортсмены не были допущены до участия в Уимблдоне из-за решения британских властей. Также россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).