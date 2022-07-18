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Олимпийский чемпион из России допустил смену спортивного гражданства

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что допускает смену спортивного гражданства

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев допустил смену спортивного гражданства. Интервью со спортсменом доступно на YouTube-канале блогера Вити Кравченко.

«Смена гражданства? Если нас везде забанят на всех турнирах, а я дальше захочу продолжать карьеру, то это — один из выходов из ситуации», — заявил он. Теннисист выразил надежду, что сможет вновь сыграть на Олимпиаде.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом для россиянина была пятая строчка рейтинга в сентябре 2021 года. На Олимпийских играх-2020 в Токио Рублев стал чемпионом в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой.

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Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина заявила, что не исключает смену спортивного гражданства. «Чемпионат мира у нас забрали, когда вернут? Никогда не вернут. Я не знаю. С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — поделилась переживаниями спортсменка.

Россияне продолжают выступления на турнирах ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. Однако спортсмены не были допущены до участия в Уимблдоне из-за решения британских властей. Также россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Дарья Коршунова
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