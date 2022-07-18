Олимпийский чемпион из России допустил смену спортивного гражданства

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что допускает смену спортивного гражданства

Российский теннисист Андрей Рублев допустил смену спортивного гражданства. Интервью со спортсменом доступно на YouTube-канале блогера Вити Кравченко.

«Смена гражданства? Если нас везде забанят на всех турнирах, а я дальше захочу продолжать карьеру, то это — один из выходов из ситуации», — заявил он. Теннисист выразил надежду, что сможет вновь сыграть на Олимпиаде.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом для россиянина была пятая строчка рейтинга в сентябре 2021 года. На Олимпийских играх-2020 в Токио Рублев стал чемпионом в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой.

Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина заявила, что не исключает смену спортивного гражданства. «Чемпионат мира у нас забрали, когда вернут? Никогда не вернут. Я не знаю. С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — поделилась переживаниями спортсменка.

Россияне продолжают выступления на турнирах ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. Однако спортсмены не были допущены до участия в Уимблдоне из-за решения британских властей. Также россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).