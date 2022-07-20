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Объяснена невозможность быстрого поиска новых поставщиков газа для Европы

Экономист Амирагян: Европа не сможет быстро найти альтернативных России поставщиков газа

Фото: Pixabay

Руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК Центра» стратегических разработок (ЦСР) Александр Амирагян в беседе с РИА Новости объяснил причину, по которой Европе не удастся быстро найти новых поставщиков газа. По его словам, альтернативные России поставщики попросту не имеют технических возможностей заместить импорт газа в случае остановки работы «Северного потока».

«Столь масштабные объемы газа возместить в моменте не представляется возможным, так как у прочих крупных поставщиков трубопроводного газа в Евросоюз — Норвегии и Алжира — отсутствует технический потенциал увеличения поставок в таких объемах», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что «Северный поток» играет ключевую роль в перекачке газа для европейских стран. Экономист пояснил, что за 2021 год по нему было прокачано 59 миллиардов кубометров газа, составляющих более 40 процентов суммарных трубопроводных поставок газа из РФ в ЕС, а также примерно 20 процентов общего импорта газа в регион.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что киевские власти внезапно решили закрыть один из маршрутов поставок российского газа в Европу. По его словам, сделано это было по политическим причинам без каких-либо оснований.

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Марина Совина
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