Глваком ВСУ обсудил с командиром НАТО в Европе работу на уровне штабов

Главком ВСУ Залужный и командир НАТО в Европе Каволи обсудили работу на уровне штабов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный обсудил работу на уровне штабов с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского военного.

В сообщении главкома ВСУ сказано, что он провел телефонный разговор с генералом Каволи. Стороны подчеркнули важность двусторонней заинтересованности в постоянной коммуникации, что может послужить основой для усиления военной координации между Украиной и альянсом.

Залужный также поздравил Каволи с назначением на пост командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. «Европа переживает сложные времена, но сейчас пишется ее история. То, какой она будет, во многом зависит от нашего сотрудничества», — заключил главком.