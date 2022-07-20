В Испании три человека скончались от ранений после забегов с быками

В Испании погибли три человека из-за полученных травм во время корриды

В Испании после корриды за последние сутки скончались три человека в результате полученных травм. О происшествии сообщила газета ABC. Во время национального развлечения на празднике в испанском автономном сообществе Валенсия жертвой быков помимо двух испанцев также стал 60-летний французский турист.

На забегах все трое получили смертельные ранения после ударов рогами. Пострадавших доставили в больницы, но спасти их не удалось. В общей сложности за этот год на корриде получили травмы 478 человек.

В 2013 году Сенат Испании утвердил закон, согласно которому коррида признается культурным достоянием страны. Решение было принято с целью защитить искусство боя быков от попыток общественности и некоторых политических сил добиться запрета корриды из-за морально-этических принципов.