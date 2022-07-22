В ФФККР заявили о возвращении в Россию менявших спортивное гражданство атлетов

Глава ФФККР Коган заявил о возвращении в Россию менявших спортивное гражданство атлетов

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о смене спортивного гражданства атлетами. Его цитирует RT.

Глава ФФККР заявил, что организация получает много запросов от менявших спортивное гражданство на возврат обратно в Россию. «Многие из этих запросов уже удовлетворили. У кого-то закончил кататься партнер, и выяснилось, что никому оставшийся фигурист не нужен, у кого-то закончились деньги, а спонсоров нет — разные бывают истории», — уточнил он.

18 мая стало известно, что российская фигуристка Наталья Забияко возобновила карьеру и решила сменить спортивное гражданство. Она начала тренировки в Канаде в паре с Закари Дэйлманом. Однако в июле Федерация фигурного катания Канады отказалась от приглашения Забияко, после чего 27-летняя спортсменка покинула страну и вернулась в Европу.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.