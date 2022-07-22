Омбудсмен ДНР рассказала о встрече украинского военнопленного с женой в Донбассе

Омбудсмен ДНР Морозова заявила, что помогла жене военнопленного ВСУ встретиться с ним

Омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что помогла жене украинского военнопленного встретиться с ним на территории ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Омбудсмен ДНР».

Гражданка Украины Марина Ашифина, супруга военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого взяли в плен в апреле 2022 года, направила обращение омбудсмену ДНР. «Получив разъяснения и четко следуя рекомендациям, заявительница беспрепятственно прибыла на территорию республики, где, действуя строго в рамках законодательства ДНР, обратилась в соответствующие государственные органы за информацией о месте содержания своего мужа, а также получила разрешение на краткосрочное свидание с ним», — сообщила Морозова.

Однако омбудсмен ДНР отметила, что «соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных» не является «проявлением лояльности», сказав, что все причастные к преступлениям украинские военнослужащие понесут наказание.