На Волге нашли маслянистые пятна

В Трусовском районе Астрахани на реке Волге нашли маслянистые пятна

На поверхности реки Волга в Трусовском районе Астрахани нашли маслянистые пятна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС региона.

Маслянистую пленку с отдельными очагами на 100 квадратных метрах обнаружили у берега на улице Льва Толстого. По данным ведомства, сигнал о загрязнении поступил в пятницу утром, 22 июля. Вскоре на проблемный участок выехала оперативная группа.

Подобный инцидент в акватории Волги в Астрахани произошел в понедельник, когда там зафиксировали загрязнение на площади в 100 квадратных метров. Пятна также заметили в среду на реке Бахтемир недалеко от города.

Ранее рядом с поселком Куюмба Красноярского края из-за аварии на нефтепроводе компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» произошел разлив нефти. В компании заявили, что из трубы вылилось 0,43 куба нефти, и она попала в реку Подкаменная Тунгуска.