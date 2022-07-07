В российском регионе произошел разлив нефти

Рядом с поселком Куюмба Красноярского края произошла авария на нефтепроводе

Рядом с поселком Куюмба Красноярского края из-за аварии на нефтепроводе компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» произошел разлив нефти. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

В компании заявили, что из трубы вылилось 0,43 куба нефти. Она попала в реку Подкаменная Тунгуска. По словам Радионовой, место считается труднодоступным. Представители ведомства выехали на место аварии со специалистами «Центра лабораторного анализа и технических измерений» (ЦЛАТИ).

NGS24 выяснило, что прокуратура российского региона организовала проверку. На данный момент на месте разлива установили плавучие заграждения, которые препятствуют дальнейшему распространению нефти. Участок обрабатывают сорбентом.

В мае 2022 года нефтяное пятно неизвестного происхождения обнаружили на Оке во Владимирской области. Тогда специалисты начали работу над устранением последствий попадания нефтепродуктов в водоем между населенными пунктами Благовещенское Муромского района и Кондраково Нижегородской области.