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Российский заключенный стал фигурантом дела из-за призывов к терроризму

Под Иркутском заключенный стал фигурантом дела из-за призывов к терроризму во «ВКонтакте»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Иркутской области в отношении 32-летнего заключенного, осужденного за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) и другие преступления, возбудили дело за публичные призывы к терроризму в интернете. Об этом в пятницу, 22 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Заключенного этапировали из колонии в Пермском крае, где он отбывал наказание, в СИЗО-1 Иркутска. Сотрудники СКР проводят необходимые следственные действия.

По данным следствия, фигурант, являясь сторонником запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», разместил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности.

Преступление выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области и УФСБ.

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Елизавета Новикова
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