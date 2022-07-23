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Оценено влияние «продовольственной сделки» на мировые рынки

Директор отдела IFPRI Вос: «продовольственная сделка» может поспособствовать снижению цен

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Директор отдела рынков Международного исследовательского института продовольственной политики (IFPRI) Роб Вос заявил, что заключенная в Стамбуле «продовольственная сделка» может поспособствовать снижению цен на мировых рынках. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению эксперта, цены начнут снижаться, однако следует дождаться реализации подписанных соглашений. «Во-первых, на глобальную продовольственную безопасность влияют множество факторов, поэтому одной этой сделки, разумеется, будет недостаточно. Во-вторых, с учетом вышесказанного сделка окажет большое положительное влияние. Она может поспособствовать дальнейшему снижению мировых цен на продовольствие», — оценил Вос перспективы сделки.

Он также отметил, что цены на пшеницу и кукурузу уже показывают тенденцию к снижению. По мнению аналитика, это связано с тем, что трейдеры предсказывали возможность заключения договора. Кроме того, стоимость сельхозпродукции падает на фоне ожидания богатого урожая в США и Австралии в 2022 году.

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Вос также заявил, что сроки для реализации соглашения по вывозу украинского зерна выбраны удачно, так как Киев экспортирует большую часть зерна именно во второй половине года.

Ранее сообщалось, что глава МИД Японии Хаяси приветствовал «продуктовую сделку». Он назвал ее важным шагом для преодоления продовольственного кризиса.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна. В церемонии в Стамбуле участвовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Действие договора составляет 120 дней с возможностью продления.

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Никита Савин
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