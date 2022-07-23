Китай создаст полностью многоразовую сверхтяжелую ракету

SpaceNews: Китай разрабатывает полностью многоразовую сверхтяжелую ракету

Китай разрабатывает полностью многоразовую сверхтяжелую двухступенчатую ракету, которая выглядит как клон транспортной системы Starship компании SpaceX. Об этом рассказывает американское издание SpaceNews.

Первая ступень ракеты диаметром 10,6 метра будет оснащена 26 двигателями с тягой по 200 тонн. Носитель позволит доставлять 150 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, 65 тонн на геосинхронную переходную орбиту или 50 тонн к окололунной орбите.

Разработка перспективного носителя идет параллельно созданию одноразовой сверхтяжелой ракеты Long March 9. Первый запуск носителя намечен на 2035 год.

В июле основатель американской компании SpaceX предприниматель Илон Маск сообщил, что первый орбитальный полет прототипа многоразового космического корабля Starship, предназначенного для отправки людей и грузов в дальний космос, может состояться в августе.

В том же месяце издание The Drive заметило, что китайские специалисты разработали «бюджетный» вариант российской ядерной торпеды «Посейдон», считающейся «оружием Судного дня».