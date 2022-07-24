В «Манчестер Юнайтед» назвали условие ухода Роналду

В «Манчестер Юнайтед» сообщили о готовности отдать Криштиану Роналду в аренду на сезон

В «Манчестер Юнайтед» назвали условие для ухода нападающего Криштиану Роналду. Об этом стало известно The Mirror.

По информации источника, руководство МЮ не хочет продавать 37-летнего форварда и желает, чтобы он воспользовался опцией продления контракта с клубом до 2024 года. В таком случае они будут готовы отдать игрока в аренду на один сезон. В МЮ надеются, что по итогам сезона-2023/2024 клуб сможет пробиться в Лигу чемпионов, а Роналду вернется в команду и поможет ей.

Ранее стало известно, что Роналду готов к переходу в мадридский «Атлетико». Незадолго до этого отмечалось, что «Барселона», вопреки слухам, не заинтересована в приглашении португальца.

2 июля сообщалось, что Роналду недоволен трансферной политикой МЮ и тем, что клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). Форвард призвал руководство манкунианцев продать его в случае, если клубу поступит выгодное предложение.