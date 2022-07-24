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Спорт

Шлеменко ответил назвавшему себя русским Монсону

Боец Александр Шлеменко заявил, что назвавший себя русским Джефф Монсон погорячился

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко ответил Джеффу Монсону, который назвал себя русским. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Тут он, конечно, горячит. Он довольно хорошо отзывается [о России] и вообще в принципе он похож на русского. Но все-таки знаете, он по-русски то до сих пор не научился разговаривать», — заявил Шлеменко. При этом боец отметил, что американец искренне любит Россию.

Монсон получил российское гражданство в мае 2018 года. Также он является почетным гражданином Абхазии и имеет гражданство Луганской Народной Республики.

16 июля Монсон заявил о стремлении остаться в России. 51-летний уроженец США признался, что отказался бы от идеи вернуться на историческую родину. Он заявил, что в России у него появились жена и дети. Кроме того, Монсон курирует бесплатные школы, где дети могут заниматься спортом.

Американец известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах. Он не дрался по правилам MMA с 2017 года. 5 августа Монсон проведет поединок с Вячеславом Дациком.

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Дарья Коршунова
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