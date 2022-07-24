Шлеменко ответил назвавшему себя русским Монсону

Боец Александр Шлеменко заявил, что назвавший себя русским Джефф Монсон погорячился

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко ответил Джеффу Монсону, который назвал себя русским. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Тут он, конечно, горячит. Он довольно хорошо отзывается [о России] и вообще в принципе он похож на русского. Но все-таки знаете, он по-русски то до сих пор не научился разговаривать», — заявил Шлеменко. При этом боец отметил, что американец искренне любит Россию.

Монсон получил российское гражданство в мае 2018 года. Также он является почетным гражданином Абхазии и имеет гражданство Луганской Народной Республики.

16 июля Монсон заявил о стремлении остаться в России. 51-летний уроженец США признался, что отказался бы от идеи вернуться на историческую родину. Он заявил, что в России у него появились жена и дети. Кроме того, Монсон курирует бесплатные школы, где дети могут заниматься спортом.

Американец известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах. Он не дрался по правилам MMA с 2017 года. 5 августа Монсон проведет поединок с Вячеславом Дациком.