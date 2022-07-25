В сети появился трейлер мистического сериала «Закрыть гештальт» от создателей «Интернов»

В сети появился трейлер сериала «Закрыть гештальт». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Трейлер мистической комедии от создателей «Интернов» и «Проект “Анна Николаевна”» был опубликован на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Сериал расскажет о человеке, который начинает видеть призраков после падения с 20-го этажа.

Согласно сюжету, главный герой становится посредником между мирами и помогает заблудшим душам отправиться на небеса. Ему также предстоит наладить отношения с отцом, которого он прежде не знал, и закрыть все свои гештальты. Роль медиума в сериале исполнил актер Александр Ильин-младший («Интерны», «Петровы в гриппе»). В мистической комедии также сыграют Денис Власенко, Юлия Ауг, Федор Лавров, Павел Майков, Дмитрий Лысенков, Анастасия Крылова, Евгения Дмитриева, Николай Шрайбер, Александр Баширов, Ирина Носова и другие. Режиссер сериала Максим Пежемский, сценарий к комедии написал Дмитрий Лемешев.

«"Закрыть гештальт" продолжает изучать почти вечную тему отцов и детей, но в перевернутом виде: в сериале отец оказывается младше сына. При этом его желание воспитывать меньше не стало, а сын, который старше лет на десять, тоже готов делиться своим житейским опытом. В союзе этих героев рождаются самые смешные и эмоциональные моменты сериала. Нам хотелось в легкой форме поразмышлять о смыслах жизни, о времени, когда ничего не успеваешь, о том, все ли мы успеем сказать своим детям и что в целом оставим после себя», — рассказал шоураннер проекта Дмитрий Нелидов.

Премьера сериала состоится 11 августа на Кинопоиске и Okko.