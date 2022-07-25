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Медведев побил рекорд России по числу недель на первом месте рейтинга АТР

Российский теннисист Медведев сохранил статус первой ракетки мира и побил рекорд Сафина

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил статус первой ракетки мира. Рейтинг доступен на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Медведев начал десятую неделю на первом месте списка. Таким образом, он побил рекорд России по числу недель во главе рейтинга в мужском одиночном разряде, который ранее принадлежал Марату Сафину, сохранявшему лидерство на протяжении девяти недель в 1999 году.

Медведев вернулся на первую строку списка 13 июня. Он возглавил рейтинг ATP, сместив серба Новака Джоковича.

Впервые в карьере статус первой ракетки мира Медведев получил 28 февраля. Однако спустя три недели россиянин вновь уступил первую строку рейтинга сербу.

Дарья Коршунова
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