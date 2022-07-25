Кандидат на пост премьера Великобритании назвал Китай самой большой угрозой

Кандидат на пост премьера Великобритании Сунак назвал Китай самой большой угрозой стране

Бывший министр финансов Великобритании, кандидат на пост премьер-министра Риши Сунак назвал Китай «самой большой долгосрочной угрозой» для страны, сообщает газета The Telegraph.

«Китай представляет собой самую большую долгосрочную угрозу для Великобритании, экономической и национальной безопасности мира», — сказал политик.

Министр образования Джеймс Клеверли, который поддерживает главу МИД Лиз Трасс, обвинил Сунака в том, что он опоздал с осознанием угрозы, исходящей от Китая. Два кандидата от консерваторов спорят о том, как они будут вести себя с Пекином, если станут премьер-министрами.

Клеверли добавил, что Трасс уже давно выражает озабоченность по поводу Китая, и он «очень рад, что Сунак теперь говорит о проблемах, о которых говорила Лиз». В свою очередь, Сунак пообещал закрыть все институты Конфуция, которые преподают китайский язык в университетах и ​​школах.

«Я не позволю Китаю захватить наши университеты и обеспечу британским компаниям и госучреждениям необходимую кибербезопасность. И я буду работать с президентом [США Джо] Байденом и другими мировыми лидерами, чтобы преобразовать устойчивость Запада к угрозе, которую представляет Китай», — добавил Сунак.

В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от консерваторов для избрания лидера партии, который также станет премьер-министром страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.