Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Кандидат на пост премьера Великобритании назвал Китай самой большой угрозой

Кандидат на пост премьера Великобритании Сунак назвал Китай самой большой угрозой стране

Фото: Martyn Wheatley / globallookpress.com

Бывший министр финансов Великобритании, кандидат на пост премьер-министра Риши Сунак назвал Китай «самой большой долгосрочной угрозой» для страны, сообщает газета The Telegraph.

«Китай представляет собой самую большую долгосрочную угрозу для Великобритании, экономической и национальной безопасности мира», — сказал политик.

Министр образования Джеймс Клеверли, который поддерживает главу МИД Лиз Трасс, обвинил Сунака в том, что он опоздал с осознанием угрозы, исходящей от Китая. Два кандидата от консерваторов спорят о том, как они будут вести себя с Пекином, если станут премьер-министрами.

Материалы по теме:
«Мы давние соперники» Британия несет большие убытки от санкций против России. Почему Лондону так важно помогать Украине?
«Мы давние соперники»Британия несет большие убытки от санкций против России. Почему Лондону так важно помогать Украине?
18 июня 2022
Премьер-министр Великобритании покидает пост. Почему уходит в отставку Борис Джонсон и кто заменит его?
Премьер-министр Великобритании покидает пост.Почему уходит в отставку Борис Джонсон и кто заменит его?
7 июля 2022

Клеверли добавил, что Трасс уже давно выражает озабоченность по поводу Китая, и он «очень рад, что Сунак теперь говорит о проблемах, о которых говорила Лиз». В свою очередь, Сунак пообещал закрыть все институты Конфуция, которые преподают китайский язык в университетах и ​​школах.

«Я не позволю Китаю захватить наши университеты и обеспечу британским компаниям и госучреждениям необходимую кибербезопасность. И я буду работать с президентом [США Джо] Байденом и другими мировыми лидерами, чтобы преобразовать устойчивость Запада к угрозе, которую представляет Китай», — добавил Сунак.

В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от консерваторов для избрания лидера партии, который также станет премьер-министром страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Российские военные уничтожили базу с поставленными США боеприпасами к HIMARS
В России подсчитали долю отказов по выплатам на детей
Военное правительство в Мьянме казнило своих политических оппонентов
Кандидат на пост премьера Великобритании назвал Китай самой большой угрозой
Великобритания передала Украине зенитно-ракетные комплексы
В российской больнице психически нездоровый пациент устроил резню в палате
Россияне перевели рекордное количество денег в страны бывшего СССР
Подсчитаны потери российских авиакомпаний из-за закрытых аэропортов юга страны
Песков ответил на вопрос о мерах предосторожности в связи с COVID-19 в Кремле
Резиденцию президента Германии перестанут подсвечивать ради экономии энергии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.