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В ЛНР отреагировали на санкции Лондона в отношении чиновников республик Донбасса

Посол ЛНР Мирошник заявил, что санкции Лондона означают верный курс республик Донбасса

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Санкции Великобритании в отношении председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР) Владислава Кузнецова означают, что чиновники республик все делают правильно. Об этом ТАСС заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Если Британия, активно поддерживающая украинский режим, вводит санкции против российских и республиканских чиновников, значит, все делается верно. Значит, их (чиновников — прим. "Ленты.ру") действия ломают некие планы, разработанные Великобританией, которая откровенно высказывается за поражение России и Республик Донбасса», — заявил Мирошник.

Посол также отметил, что «воспитывать» республики санкциями не имеет смысла. «У нас слишком долго и усиленно вырабатывали иммунитет на них», — объяснил он. Отвечая на вопрос, повлияют ли санкции Лондона на судьбу плененных британских наемников, посол сообщил, что ответственность граждан Соединенного Королевства определит республиканский суд.

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Накануне Великобритания внесла 42 новых пункта в список антироссийских санкций. Теперь в списке находятся главы российских регионов, а также чиновники республик Донбасса.

В июне в Лондоне заявили о готовности пойти на «все что угодно» ради освобождения британских наемников, которых приговорили к смертной казни в ДНР.

При этом посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обращался к Москве по вопросу осужденных британских граждан. «К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — рассказал дипломат, отметив, что на этом диалог сторон завершился.

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