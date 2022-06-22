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Лондон направил Москве ноту по приговоренным к казни в ДНР британским наемникам

Посол РФ Келин: Лондон направил Москве ноту по приговоренным к казни в ДНР наемникам

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Лондон обратился к Москве по вопросу приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) британских граждан. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин, пишет РИА Новости.

Могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях

Андрей Келинпосол России в Великобритании

Дипломат отметил, что направленные запросы не вызывают желания взаимодействовать в этих вопросах.

Британские наемники

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и в совершении преступления группой лиц.

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Шон Пиннер сдался в плен в Мариуполе вместе Эйденом Аслином. У них был боевой опыт в Сирии, при этом не в составе британской армии.

Пиннер и Аслин обратились к британскому премьеру Борису Джонсону с просьбой помочь обменять их на задержанного на Украине главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Эслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе. Со мной обращаются хорошо, я понимаю, в каком положении нахожусь. Нас кормят и дают воду. Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Эслина посодействовать обмену на Медведчука

Шон Пиннербританский наемник

Иностранцев приговорили в ДНР к смертной казни. Украинская и британская сторона выступили против такого решения и потребовали освободить военных.

Глава МИД Британии Лиз Трасс назвала решение суда в отношении британцев, которые находились на службе в украинской армии, нелегитимным и фиктивным.

Решительно осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру... Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все что можем для их поддержки

Лиз Трассминистр иностранных дел Великобритании

Она заявила, что Британия сделает «все что угодно» для освобождения британских наемников, приговоренных к смертной казни.

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Позиция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале июня призвала Лондон принять меры по недопущению к боевым действиям на Украине британских граждан. Она заявила, что в российское министерство регулярно поступают запросы от британской стороны по поводу судьбы задержанных в Донбассе наемников.

В этой связи вновь призываем Лондон в корне пересмотреть свое отношение к происходящему на Украине, отказаться от поддержки киевского режима, принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Она указала, что Россия будет пресекать любую вооруженную деятельность против российских военных и уничтожать группировки «добровольцев».

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал власти Великобритании вести диалог о судьбе приговоренных к смертной казни британских наемников с представителями ДНР.

Не слышал, чтобы они [власти Соединенного Королевства] обращались к нам. Они привыкли все делать публично. Стали заявлять, что обеспокоены судьбой своих подданных. Не знаю, обращались они к нам или нет. Они должны обращаться в ДНР

Сергей Лавровминистр иностранных дел России

Американские наемники

15 июня издание The Telegraph сообщило, что в пригороде Харькова российскими военными были взяты в плен два американских наемника, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины. По данным газеты, 39-летний Дрюке и 27-летний Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.

По словам Хюйна, он находился в составе отряда, относившегося к разведывательному батальону. В какой-то момент был дан приказ отступать — он и его сослуживец долго шли через лес, а затем сдались российским военным.

Мы были вынуждены отступить. Мой сослуживец и я три часа провели в окопе… Затем мы часов пять шли через лес. В конечном счете мы вышли на дорогу и сдались российским войскам

Энди Хюйнамериканский наемник

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу MSNBC подтвердил, что нельзя исключать того, что в отношении взятых в плен российскими войсками наемников из США могут применить смертную казнь. По его словам, решение примет Верховный суд ДНР, и Кремль не в праве вмешиваться.

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В ответ на это Белый дом заявил, что США шокированы тем, что российское должностное лицо может предполагать возможность смертной казни для американцев.

Потрясает то, что должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине

Джон Кирбикоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

Еще двое американских наемников были убиты. По информации The Washington Post, 52-летний Стивен Забельски был ветераном Армии США и подорвался на мине. До этого сообщалось о гибели на Украине Уилли Джозефа Кэнсела, служившего в частной военной компании.

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Марина Совина
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