Глава МИД Британии назвала смертный приговор британским наемникам незаконным

Глава МИД Британии сочла приговор ДНР наемникам-британцам нарушением международного права

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что приговор, который Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес в отношении воевавших на Украине наемников-британцев и марокканца, нарушает международное право. Цитату приводит Reuters.

Глава МИД Британии подчеркнула, что приговор незаконен и нарушает Женевскую конвенцию о правах человека.

Ранее Трасс и ее украинский коллега Дмитрий Кулеба обсудили возможность освобождения наемников. При этом Британия «не работают на регулярной основе» с Россией по вопросу освобождения.

48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима приговорили к смертной казни 9 июня. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также совершении преступления группой лиц.