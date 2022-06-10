Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Британии назвала смертный приговор британским наемникам незаконным

Глава МИД Британии сочла приговор ДНР наемникам-британцам нарушением международного права

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что приговор, который Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес в отношении воевавших на Украине наемников-британцев и марокканца, нарушает международное право. Цитату приводит Reuters.

Глава МИД Британии подчеркнула, что приговор незаконен и нарушает Женевскую конвенцию о правах человека.

Ранее Трасс и ее украинский коллега Дмитрий Кулеба обсудили возможность освобождения наемников. При этом Британия «не работают на регулярной основе» с Россией по вопросу освобождения.

48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима приговорили к смертной казни 9 июня. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также совершении преступления группой лиц.

Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Курс рубля ускорил рост
В Германии приготовились к сложной зиме из-за энергокризиса
Украина попросит новый кредит у МВФ
В Кишиневе протестующие принесли кастрюли к президентскому дворцу
В Госдуму внесли поправки о работе онлайн-сервисов с объявлениями
Диетологи перечислили вредные после 50 лет привычки
Россияне устремились на автобусах в три города на июньские выходные
В «Спартаке» высказались о новом тренере
Новый фонтан в российском городе превратили в мусорку за неделю
Мясников назвал самое безвредное мороженое
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.