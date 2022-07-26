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Путин оценил последствия санкций для сферы воздушных перевозок в России

Путин заявил, что сфера авиаперевозок в России оказалась под ударом из-за санкций
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlon Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин оценил последствия санкций для сферы воздушных перевозок в России и подчеркнул, что из-за рестрикций и решений бывших западных партнеров отрасль оказалась под ударом. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства добавил в ходе с членами правительства, основной темой которого стало развитие авиационных перевозок и авиастроения, что на коммерческие компании в настоящее время оказывается политическое давление. Он также подчеркнул, что авиационная отрасль имеет стратегический характер.

Путин указал, что она играет большое значение для России, поскольку развивает высокотехнологичное производство, обеспечивает занятость в смежных областях, транспортную доступность регионов, что особенно актуально для большой страны.

Глава государства сообщил о необходимости определить экономическую модель авиационной отрасли. В частности, прописать качество и доступность воздушных перевозок.

Российский лидер подчеркнул, что интересы авиакомпаний и авиастроителей должны быть сбалансированы, поскольку это необходимо для создания конкурентных условий эксплуатации и приобретения самолетов.

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Не перекладывать затраты авиаотрасли на пассажиров

Путин призвал не перекладывать затраты на развитие авиационной отрасли в России и обновление парка самолетов на пассажиров.

Когда я говорю об интересах граждан, то, конечно, мы понимаем стоимость отечественных судов, авиационных, понимаем, что и по каким ценам компании-перевозчики должны будут покупать, и нужно, конечно, сделать все для того, чтобы эта стоимость, а она, конечно, на первых этапах будет существенной, чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров

Владимир Путинпрезидент России

Российский лидер обратил внимание на необходимость согласования графика поставок новой авиационной техники, а также на то, что экономическая модель производства и обновление парка должны учитывать интересы граждан, в том числе в вопросах доступности и удобства перелетов.

Задача по наращиванию объемов авиаперевозок и их доступности остается ключевой

Путин указал в ходе совещания с членами правительства, что задача по наращиванию объемов авиаперевозок и их доступности остается ключевой.

Задача по наращиванию объемов внутренних перевозок, по повышению их доступности для граждан, безусловно, остается в числе ключевых как на этот год, так и в дальнейшем. Причем речь идет в том числе и о местных, внутрирегиональных перевозках, где особое внимание надо уделить отдаленным и труднодоступным местностям

Владимир Путинпрезидент России

Президент напомнил, что авиационная отрасль должна быть готова к быстрому восстановлению объемов услуг в силу роста внутреннего потребительского спроса.

Путин призвал уделить внимание труднодоступным и удаленным местностям при наращивании объемов авиаперевозок. Он предложил рассмотреть, в каких условиях будет работать авиационная отрасль, начиная с зимнего периода. Глава государства также призвал определить направления дополнительной комплексной поддержки аэропортов.

Также стало известно, что пассажирские авиакомпании получат компенсацию в размере 100 миллиардов рублей, а грузовые — 2,9 миллиарда рублей. В то время как аэропортам на юге и в центральной части России, закрытым с 24 февраля, выделят три миллиарда рублей.

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Уникальные возможности развития

Путин заявил, что планы по развитию авиационной отрасли в России должны отвечать задачам по укреплению экономического и технологического суверенитета страны, и несмотря на сложившиеся сложности, у государства есть уникальные возможности для реализации потенциала в этой сфере.

Ситуация дает нам уникальную возможность для выхода на принципиально новый уровень развития, чтобы в полной мере реализовать собственный научный, технологический, промышленный потенциал. Он у нас, безусловно, есть, хорошие заделы остались нам с советских времен. Школы у нас замечательные

Владимир Путинпрезидент России

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании могут потерять 19 миллионов пассажиров из-за закрытия ряда аэропортов на юге страны. За первые шесть месяцев 2022 года отечественные авиакомпании перевезли на девять процентов меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о потерях отечественной туриндустрии из-за западных санкций и закрытия европейского воздушного пространства. По ее словам, отрасль может недополучить несколько десятков миллиардов рублей.

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Марина Совина
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