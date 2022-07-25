Путин призвал уделить внимание труднодоступным территориям при авиаперевозке
Президент России Владимир Путин призвал уделить внимание труднодоступным и удаленным местностям при наращивании объемов авиаперевозок. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы государства, эта задача остается одной из ключевых. В частности, речь идет о внутрирегиональных перевозках.
Помимо этого, российский лидер предложил рассмотреть, в каких условиях будет работать авиационная отрасль, начиная с зимнего периода. Путин также призвал определить направления дополнительной комплексной поддержки аэропортов.
Также стало известно, что пассажирские авиакомпании получат компенсацию в размере 100 миллиардов рублей, а грузовые — 2,9 миллиарда рублей. В то время как аэропортам на юге и в центральной части России, закрытым с 24 февраля, выделят три миллиарда рублей.
Ранее подсчитали, что из-за закрытия аэропортов российские авиакомпании могут потерять 19 миллионов пассажиров. Эксперты предположили, что снижение пассажиропотока может привести к тому, что план авиаотрасли по перевозке 100 миллионов человек за текущий год может быть не выполнен.