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Психолог посоветовала одиноким россиянам зрелого возраста влюбиться

Психолог Наумова посоветовала влюбиться, чтобы продолжить жить полноценно после 60 лет

Фото: Shutterstock

Для того чтобы после 60 лет продолжить жить полноценной жизнью, нужно думать не только о внуках, но и о себе, заявила психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. В беседе с News.ru она объяснила, почему одиноким россиянам зрелого возраста не стоит отказываться от идеи вновь влюбиться.

Специалистка напомнила, что после 60 лет у людей часто появляется установка, что жизнь уже закончилась. Из-за этого они подсознательно отказываются думать о себе и теряют способность получать удовольствие от жизни. Чтобы этого не произошло, надо не отказывать себе в возможности полюбить другого человека, посоветовала она.

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По мнению Наумовой, в преклонном возрасте построить новые отношения вполне реально, только базироваться они будут на общих интересах и увлечениях, а не на внешней красоте и страсти, которые с годами перестают иметь такое важное значение, как в молодости. «Любовь — это всегда поиск принятия человека по духу. Уже в зрелом возрасте человек больше ценит душевные качества, чтобы с человеком было комфортно, удобно, мягко, приятно общаться, чтобы человек понимал, поддерживал, чтобы было рядом тепло», — подытожила она.

Ранее психолог Чики Дэвис дала рекомендации, которые помогут построить счастливые отношения. По словам эксперта, в частности, очень важно, чтобы партнеры наладили прочную эмоциональную связь и были честны друг с другом.

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Наталья Обрядина
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