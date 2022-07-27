Россиянам покажут рекламу отечественных товаров на госденьги

«Известия»: производители российских товаров смогут оплатить рекламу за счет бюджета

Российские производители смогут получить субсидии на рекламную кампанию на телевидении в размере от 50 до 70 процентов ее стоимости. Претендовать на госденьги смогут компании, которые продают продукцию во всех федеральных округах, а также выпускающие одежду и обувь, лекарства, электронику и бытовую технику, спортивные товары, товары для детей, товары для дома и гигиены. Об этом со ссылкой на постановление правительства от 19 июля пишут «Известия».

Небольшая задолженность перед бюджетом не станет помехой — средства выделять тем, у кого сумма долгов менее 300 тысяч рублей. Важным условием названо отсутствие рекламной активности на ТВ в прошлом году. Подать заявку производители должны до конца года и в случае ее одобрения заключить соглашение об оплате видеороликов с Минпромторгом.

Проблемой для производителей может стать требование по результату показанной рекламы отечественного товара. Через три года выручка от его продажи должна в пять раз превысить размер госпомощи, иначе субсидию придется вернуть. Компаниям придется каждый квартал отчитываться властями о полученных средствах.

В Минпромторге объяснили, что объявление о проведении отбора разместят в Государственной информационной системе промышленности. Непосредственно финансировать поддержку будут через АНО «Национальные приоритеты». Для запуска механизма будет выделено 500 миллионов рублей, в дальнейшем финансирование могут увеличить.

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова выразила сомнение, что указанной суммы хватит на продвижение продукта. По ее мнению, для реальной кампании на несколько месяцев необходимо не менее сотен миллионов рублей, в противном случае эффекта от рекламы не будет.

Впервые о выделении 500 миллионов рублей на продвижение российских товаров в начале июня заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Тогда он указывал, что бренды с российскими названиями продаются хуже, чем с зарубежными, и эту ситуацию следует менять.