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Варшава откажется от рождественской иллюминации ради экономии энергии

Власти Варшавы откажутся от рождественской иллюминации ради экономии энергии

Фото: Elijah G / Unsplash

Власти Варшавы ограничат или откажутся от рождественской иллюминации ради экономии электроэнергии. Об этом заявил мэр польской столицы Рафал Тшасковский, передает Gazeta.pl.

«Мы хотим символически показать варшавянам, что энергию нужно экономить», — отметил глава города.

По его словам, отказ или ограничение не спасет ситуацию, но станет четким сигналом о том, что город серьезно относится к вопросу экономии.

Ранее глава Управления регулирования энергетики (URE) Польши Рафал Гавин также призвал жителей страны экономить электроэнергию из-за прекращения поставок газа и угля из России. Он предупредил, что в обозримом будущем ситуация на мировом рынке остается крайне непредсказуемой. В связи с этим он рекомендовал согражданам экономить энергию, чтобы дополнительно помочь себе в зимний сезон, добавил Гавин. По словам главы польского регулятора, предстоящая зима будет тяжелой во всей Европе.

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Анжелика Бережная
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