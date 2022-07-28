Украинский командир рассказал о брошенных бойцами ВСУ гаубицах из США

Украинский командир Савчук: бойцы ВСУ бросают гаубицы из США М777 из-за нехватки знаний

Сдавшийся в плен бойцам Луганской народной республики (ЛНР) командир роты 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Савчук заявил РИА Новости, что отступая, украинские военные бросают неисправные американские гаубицы М777 из-за нехватки знаний об их ремонте и дальнейшей эксплуатации.

«Если в заграничных армиях орудие ломается — его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами», — рассказал Савчук.

По словам украинского командира, воюющие на М777 расчеты проинструктировали на местах, но этих знаний оказалось недостаточно.

«Я общался с теми, кто быстрые курсы проходил. Они даже толком не знали, как и что делается», — пояснил собеседник агентства.

25 июля российские военные уничтожили перевалочную базу материального обеспечения ВСУ с поставленными США боеприпасами к РСЗО HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777 в селе Богдановцы Хмельницкой области.

