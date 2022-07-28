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Трамп решил подать в суд на CNN

Дональд Трамп намерен подать в суд на CNN за распространение «порочащих» его материалов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен подать в суд на телекомпанию CNN за систематическое распространение «порочащих» его материалов. Об этом сообщает The Hill.

Адвокаты политика направили руководству телеканала письмо с требованием исправить или отозвать подобные публикации и сюжеты, а также принести извинения. У CNN есть десять дней на выполнение требований политика. После этого защитники пообещали, что будут добиваться возмещения ущерба в судебном порядке.

«Я также намерен предпринять действия юридического характера против других СМИ, которые порочили меня и вводили в заблуждение общественность в отношении убедительных доказательств мошенничества на выборах 2020 года», — отметил Трамп.

В апреле 2021 года технического директора американского телеканала CNN Чарли Честера уличили в том, что он использовал издание для продвижения кампании Джо Байдена в ущерб находившемуся на тот момент в кресле президента Дональду Трампу. Честер также признал, что телекомпания имеет заранее обозначенную программу будущего изменения климата и распространения COVID-19.

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Марина Совина
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