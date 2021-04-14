Директор американского телеканала признался в пропаганде против Трампа

Технического директора американского телеканала CNN Чарли Честера уличили в том, что он использовал издание для продвижения кампании Джозефа Байдена в ущерб находившемуся на тот момент в кресле президента Дональду Трампу. Видео со словам Честера появилось на YouTube-канале проекта Veritas.

Честер также признал, что телекомпания имеет заранее обозначенную программа относительно будущего изменения климата и распространения COVID-19.

На опубликованных кадрах Честер говорит, что канал показывал Трампа больным: рассказывал историю о том, что у него не слушается рука. При этом, по словам технического директора, сами журналисты до конца не знали, о чем говорят.

В то же время сеть старалась демонстрировать Байдена здоровым, показывала его во время пробежек. Если прошлой целью CNN был уход Трампа с поста президента, то на этот раз канал сосредоточится на любимой проблеме нынешнего главы государства — изменении климата, заявил Честер.

Байден запланировал провести мировой саммит по климату. Он пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате. На мероприятии будут присутствовать 40 мировых лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.