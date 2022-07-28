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Бабушка прыгнула в септик с экскрементами и спасла упавшего туда внука

Daily Mail: в Китае бабушка вытащила из бака упавшего в септик внука

Бабушка в китайском городе Фуян провинции Аньхой прыгнула в септик, чтобы спасти упавшего туда внука. Об этом сообщает Daily Mail.

Любопытный мальчик поднял крышку септика, после чего сделал шаг вперед и провалился внутрь. Его бабушка увидела, как он падает в экскременты, и, не задумываясь, бросилась на помощь. Она прыгнула в бак ногами вперед.

Через несколько секунд женщина вытащила внука на поверхность. Прохожие помогли ему выбраться, после чего достали из септика и бабушку. Мальчика подняли вверх ногами, чтобы он смог очистить от экскрементов свои легкие.

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Живущий поблизости мужчина по фамилии Ли услышал о произошедшем и решил проверить запись с камеры наблюдения. Он был впечатлен храбростью бабушки, которая спасла внука, не задумываясь о собственной безопасности.

Местные СМИ сообщили, что и бабушка, и ребенок были в шоке после произошедшего, но не получили травм. Сообщается, что раньше бак был закрыт крышкой люка, но несколько лет назад ее разбил грузовик. После этого септик накрыли деревянными досками, которые поднял любопытный мальчик.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чанчунь, провинция Гирин, молниеносная реакция бабушки спасла ребенка, выпавшего из рук няни. Женщина вытянула руки и поймала ребенка в воздухе прежде, чем он приземлился на пол вниз головой.

Алиса Дмитриева
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Бабушка прыгнула в септик с экскрементами и спасла упавшего туда внука
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