Бабушка с молниеносной реакцией поймала падающего ребенка и попала на видео

В китайском городе Чанчунь, провинция Гирин, молниеносная реакция бабушки спасла ребенка, выпавшего из рук няни. На инцидент обратило внимание издание Daily Mail.

Произошедшее попало на видео, снимаемое камерой наблюдения. На записи видно, как мальчик извивается в руках у няни. Женщина не сумела его удержать, и он начал падать. На помощь бросилась бабушка. Она вытянула руки и поймала ребенка в воздухе прежде, чем он приземлился на пол вниз головой.

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Отец ребенка рассказал, что мальчик был эмоционально потрясен произошедшим, но благодаря бабушке не получил физических травм.

Ранее сообщалось, что курьер в провинции Хэнань, Китай, залез на третий этаж по фасаду жилого дома ради спасения повисшего на решетке ребенка. Девочка вылезла из окна квартиры наружу и застряла в балконной решетке.

