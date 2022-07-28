В ЛНР заявили о попытке отступления ВСУ к Солидару

Командир НМ ЛНР заявил, что украинские войска пытаются отступить от Северска к Соледару

Украинские войска пытаются отступить от Северска к Соледару, но им мешает работа артиллерийских подразделений союзных сил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира второго огневого взвода Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) с позывным Тимоха.

Он заявил, что удары артиллерии союзных сил России и республик Донбасса корректируют при помощи беспилотников.

Ранее «Ленте.ру» сообщили, что бойцы Росгвардии поймали пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской и Запорожской областях — задержан 21 человек, найдено семь тайников с различным оружием.