В России оценили новую угрозу транзиту грузов в Калининград через Литву

Депутат Колесник: до 1 сентября вопрос с транзитом в Калининград так или иначе будет решен

Вопрос с транзитом грузов в Калининградскую область через Литву так или иначе будет решен до 1 сентября, заявил депутат Госдумы от региона Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил новую угрозу поставкам через прибалтийское государство.

Остановка транзита с 1 сентября

Глава Калининградской области Антон Алиханов допустил остановку транзита через Литву с 1 сентября. Таким образом он прокомментировал решение литовского «Шяуляй банка» прекратить операции с Россией. По его словам, это будет означать невозможность оплатить проезд, вследствие чего Вильнюс вновь может заблокировать провоз грузов через территорию страны.

Транзит необходимо сохранить различными способами. И он будет сохранен, в этом можно не сомневаться Андрей Колесник депутат Госдумы от Калининградской области

«Только неизвестно — хорошим способом это произойдет или плохим. Это уже зависит от Литвы, потому что их игры уже надоели», — сказал Колесник.

Депутат отметил, что варианты взаимодействия с другими банками есть. При этом он уверен, что если ситуация не изменится, то у мелких предпринимателей могут появиться проблемы.

«Но я думаю, вопрос этот решится. Тем более до 1 сентября время есть. Думаю, что к этому моменту выход из сложившейся ситуации найдется. Наше руководство не сидит на месте, и я в том числе. Мы пытаемся как-то решить проблему», — заявил Андрей Колесник.

Ранее литовский «Шяуляй банк», обслуживающий весь калининградский транзит, объявил о прекращении проведения банковских операций с Россией с первого сентября, сообщил глава российского посольства в Вильнюсе Сергей Рябоконь.

Июньские проблемы с транзитом

18 июня Литва прекратила транзит в Калининград по железной дороге ряда попавших под санкции Евросоюза товаров. Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в числе которых строительные материалы, цемент и металлы.

13 июля Еврокомиссия признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным, но с рядом условий касательно способа их доставки. В опубликованной инструкции отмечается, что транзит запрещенных товаров автомобильными дорогами не допускается.

26 июля первый поезд с цементом прибыл через Литву в Калининград. 27 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Россия будет добиваться снятия ограничений на транзит автомобильным транспортом через территорию Литвы в регион.