Бывший командир «Азова» объявил охоту на причастных к удару по СИЗО в Еленовке

Бывший командир «Азова» Билецкий объявил охоту на виновных в ударе по пленным в СИЗО

Бывший командир националистического полка «Азов» Андрей Билецкий объявил охоту на причастных к ракетному удару по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР), где содержались пленные бойцы подразделения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он назвал случившееся спланированным актом и нарушением обычаев и законов войны. «Я от имени азовских подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Несет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания», — написал Билецкий.

Бывший командир «Азова» также пообещал найти и экстерминировать виновных.

Минобороны России ранее доложило, что в ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовке, где находятся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов». По данным российского ведомства, в результате удара погибли 40 человек, ранены 75 военнопленных украинцев. Ранения также получили 8 сотрудников СИЗО. Позже представители ДНР уточнили, что число погибших увеличилось до 53.

ВСУ отрицают причастность к удару. Представители Генштаба обвинили в произошедшем российскую армию и заявили, что Москва таким образом пытается скрыть пытки и убийства украинских военнопленных, содержащихся в СИЗО. В свою очередь власти ДНР полагают, что ВСУ ударили по изолятору из-за того, что пленные начали давать показания о военных преступлениях.