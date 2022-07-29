Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Бывший командир «Азова» объявил охоту на причастных к удару по СИЗО в Еленовке

Бывший командир «Азова» Билецкий объявил охоту на виновных в ударе по пленным в СИЗО

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Бывший командир националистического полка «Азов» Андрей Билецкий объявил охоту на причастных к ракетному удару по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР), где содержались пленные бойцы подразделения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он назвал случившееся спланированным актом и нарушением обычаев и законов войны. «Я от имени азовских подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Несет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания», — написал Билецкий.

Бывший командир «Азова» также пообещал найти и экстерминировать виновных.

Материалы по теме:
ВСУ нанесли удар по тюрьме с пленными бойцами батальона «Азов». Огонь вели из HIMARS. Погибли более 50 украинцев
ВСУ нанесли удар по тюрьме с пленными бойцами батальона «Азов».Огонь вели из HIMARS. Погибли более 50 украинцев
Сегодня
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
Сегодня

Минобороны России ранее доложило, что в ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовке, где находятся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов». По данным российского ведомства, в результате удара погибли 40 человек, ранены 75 военнопленных украинцев. Ранения также получили 8 сотрудников СИЗО. Позже представители ДНР уточнили, что число погибших увеличилось до 53.

ВСУ отрицают причастность к удару. Представители Генштаба обвинили в произошедшем российскую армию и заявили, что Москва таким образом пытается скрыть пытки и убийства украинских военнопленных, содержащихся в СИЗО. В свою очередь власти ДНР полагают, что ВСУ ударили по изолятору из-за того, что пленные начали давать показания о военных преступлениях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Обломки ракет HIMARS найдены на месте обстрела тюрьмы в Еленовке
В Госдуме захотели заблокировать The Sims 4 из-за одной ошибки
Обнаженные модели-трансгендеры снялись в рекламе Valentino
Названы самые популярные у абитуриентов специальности в Москве
Жена Бута назвала заявления США о его обмене политической спекуляцией
ЦБ начал готовиться к прекращению биржевых торгов долларом
Россияне бросились переезжать в популярную пляжную страну
Российским банкам начали закрывать корреспондентские счета
Бывший командир «Азова» объявил охоту на причастных к удару по СИЗО в Еленовке
Глава UFC высказался о предстоящем бое Оливейры и Махачева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.