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Следователи возбудили уголовное дело после пожара в московском хостеле

СКР возбудил уголовное дело после пожара в московском хостеле с 8 погибшими

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

В Москве следователи передали уголовное дело после пожара в московском хостеле на Алма-Атинской улице в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности. Об этом в пятницу, 29 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

Дело было возбуждено по части 3 статьи 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Пожар в многоэтажке на юге Москвы произошел в ночь на 29 июля. Установлено, что погибли восемь человек. В МЧС сообщили, что основной причиной гибели людей стали решетки на окнах.

Владельцев сгоревшего хостела уже привлекали к ответственности за различные нарушения.

Ранее сообщалось, что рассматриваются различные версии, но проблема с проводкой называется в числе основных. Следователи допрашивают руководство хостела, а криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

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Екатерина Власова
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