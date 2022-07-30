Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Зенит-мол.
0:3
Завершен
ЦСКА-мол.
Россия - МФЛ|Группа A. 4-й тур
Урал
1:3
Завершен
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Ростов-мол.
2:0
Завершен
Локомотив-мол.
Россия - МФЛ|Группа B. 4-й тур
Факел
Сегодня
15:00 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Зенит
Сегодня
17:30 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Сочи
Сегодня
20:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|3-й тур
Спорт

Тарпищев оценил критику британской теннисистки из-за работы с россиянином

Тарпищев назвал глупостью критику Эммы Радукану из-за работы с россиянином Турсуновым
Эмма Радукану

Эмма Радукану. Фото: Li Ying / Globallookpress.com

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил критику британского политика Джулиана Найта, председателя специальной комиссии по культуре, СМИ и спорту в адрес чемпионки US Open Эммы Радукану из-за работы с российским тренером Дмитрием Турсуновым. Его слова приводит «Спорт день за днем».

Тарищев назвал высказывания британца глупостью. «Зачем отвечать на глупость? Абсолютно безграмотное выступление», — заявил глава федерации. Он обратил внимание на то, что Турсунов зарекомендовал себя с положительной стороны, работая с Ариной Соболенко и другими теннисистками.

Ранее 29 июля Найт заявил, что ему неприятно видеть, как российский тренер тренирует восходящую звезду Великобритании. Он выразил надежду, что Ассоциация лаун-тенниса проконтролирует этот вопрос и сможет дать Радукану советы по дальнейшей работе.

О том, что Радукану начала работать с Турсуновым, стало известно 28 июля. Отмечалось, что теннисистка решила найти постоянного тренера перед защитой титула чемпионки US Open.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Пентагон прокомментировал удар ВСУ по СИЗО в Еленовке
Тарпищев оценил критику британской теннисистки из-за работы с россиянином
В России назвали вакансии с самой большой зарплатой
Раскрыт основной путь утечки банковских данных россиян
Пентагон пообещал помогать Украине боеприпасами к HIMARS
Полянский обвинил страны Запада в помощи Киеву в убийстве детей Донбасса
США попросили Германию включить в обмен с Москвой осужденного россиянина
Пару из России отказались обслуживать в латышском «Макдоналдсе»
Посол России в Британии захотел посмотреть на диалог Трасс с Путиным
Володин назвал предателями пережидающих спецоперацию в теплых странах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.