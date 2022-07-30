Тарпищев оценил критику британской теннисистки из-за работы с россиянином

Тарпищев назвал глупостью критику Эммы Радукану из-за работы с россиянином Турсуновым

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил критику британского политика Джулиана Найта, председателя специальной комиссии по культуре, СМИ и спорту в адрес чемпионки US Open Эммы Радукану из-за работы с российским тренером Дмитрием Турсуновым. Его слова приводит «Спорт день за днем».

Тарищев назвал высказывания британца глупостью. «Зачем отвечать на глупость? Абсолютно безграмотное выступление», — заявил глава федерации. Он обратил внимание на то, что Турсунов зарекомендовал себя с положительной стороны, работая с Ариной Соболенко и другими теннисистками.

Ранее 29 июля Найт заявил, что ему неприятно видеть, как российский тренер тренирует восходящую звезду Великобритании. Он выразил надежду, что Ассоциация лаун-тенниса проконтролирует этот вопрос и сможет дать Радукану советы по дальнейшей работе.

О том, что Радукану начала работать с Турсуновым, стало известно 28 июля. Отмечалось, что теннисистка решила найти постоянного тренера перед защитой титула чемпионки US Open.