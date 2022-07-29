В Великобритании осудили теннисистку-чемпионку за работу с российским тренером

Британский политик Найт осудил теннисисту Радукану за сотрудничество с тренером Турсуновым

Британский политик Джулиан Найт, председатель специальной комиссии по культуре, СМИ и спорту, высказался на тему сотрудничества чемпионки US Open Эммы Радукану и российского тренера Дмитрия Турсунова. Его слова приводит The Telegraph.

«Неприятно видеть, как русский тренирует восходящую звезду номер один в Великобритании», — осудил происходящее политик. Он выразил надежду, что Ассоциация лаун-тенниса проконтролирует этот вопрос и сможет дать Радукану советы по дальнейшей работе.

О том, что Радукану начала работать с Турсуновым, стало известно 28 июля. Отмечалось, что теннисистка решила найти постоянного тренера перед защитой титула чемпионки US Open.

Радукану занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Британка вошла в историю мирового тенниса, победив на US Open в 2021 году в 18 лет: до нее никому из участников турниров серии «Большого шлема» не удавалось выйти в финал из квалификации. Кроме того, она стала самой молодой победительницей мэйджора после россиянки Марии Шараповой. Последней удалось выиграть «Уимблдон» в возрасте 17 лет.