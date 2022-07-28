Британская теннисистка-чемпионка начала работать с российским тренером

Британская теннисистка Эмма Радукану начала работать с российским тренером Турсуновым

Британская теннисистка, чемпионка US Open Эмма Радукану начала работать с российским тренером Дмитрием Турсуновым. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на команду спортсменки.

По информации источника, последние месяцы Радукану прибегала к помощи нескольких специалистов, при этом не нанимая никого на постоянной основе. Однако перед защитой титула чемпионки US Open она решила найти постоянного тренера.

Журналисты The Telegraph назвали работу Радукану с российским тренером шагом, «который может подорвать санкции правительства против России».

Радукану занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Британка вошла в историю мирового тенниса, победив на US Open в 2021 году в 18 лет: до нее никому из участников турниров серии «Большого шлема» не удавалось выйти в финал из квалификации. Кроме того, она стала самой молодой победительницей мэйджора после россиянки Марии Шараповой. Последней удалось выиграть «Уимблдон» в возрасте 17 лет.