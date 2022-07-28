Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Чжу Линь
0:2
Завершен
Анастасия Потапова
Прага
Зенит-мол.
Завтра
17:00 (Мск)
ЦСКА-мол.
Россия - МФЛ|Группа A. 4-й тур
Ростов-мол.
Завтра
18:00 (Мск)
Локомотив-мол.
Россия - МФЛ|Группа B. 4-й тур
Мюнхен-1860
Завтра
21:45 (Мск)
Боруссия Д
Кубок Германии|1-й раунд
Спорт

Британская теннисистка-чемпионка начала работать с российским тренером

Британская теннисистка Эмма Радукану начала работать с российским тренером Турсуновым

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Британская теннисистка, чемпионка US Open Эмма Радукану начала работать с российским тренером Дмитрием Турсуновым. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на команду спортсменки.

По информации источника, последние месяцы Радукану прибегала к помощи нескольких специалистов, при этом не нанимая никого на постоянной основе. Однако перед защитой титула чемпионки US Open она решила найти постоянного тренера.

Журналисты The Telegraph назвали работу Радукану с российским тренером шагом, «который может подорвать санкции правительства против России».

Радукану занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Британка вошла в историю мирового тенниса, победив на US Open в 2021 году в 18 лет: до нее никому из участников турниров серии «Большого шлема» не удавалось выйти в финал из квалификации. Кроме того, она стала самой молодой победительницей мэйджора после россиянки Марии Шараповой. Последней удалось выиграть «Уимблдон» в возрасте 17 лет.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале штурма авдеевского укрепрайона ВСУ
Запад призвали вернуться к диалогу с Россией
Россиянин удалил два зуба и оказался прикован к постели
Россиянин с двумя ножами напал на пытавшихся отбить у него заложника силовиков
В ЛНР оценили возможность возобновления работы Углегорской ТЭС
Ненужное жилье предложили передать некоторым категориям россиян
Роспотребнадзор назвал условие для возвращения коронавирусных мер
Стиль одежды из 1990-х годов стал новым модным трендом
Евросоюз обвинил Лаврова в распространении лжи
Чешский хоккеист оценил переход в СКА после предложения посадить его в тюрьму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.