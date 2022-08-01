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Спорт

Стали известны подробности последнего боя Федора Емельяненко

Bellator не будет проводить последний бой Федора Емельяненко на территории России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Bellator начали работу над организацией последнего боя российского тяжеловеса Федора Емельяненко. Подробности поединка стали известны агентству ТАСС.

В промоушене не назвали предполагаемую дату и соперника Емельяненко, однако собеседник агентства подчеркнул, что поединок не будет проводиться на территории России.

Ранее глава Bellator Скотт Кокер подтвердил, что 45-летний Емельяненко нацелен на матч-реванш с американцем Райаном Бэйдером. В начале июня сам российский боец отметил, что вероятнее всего последний поединок состоится в Нью-Йорке.

В октябре 2021-го бой с участием Емельяненко возглавил первый турнир Bellator в России. Тогда он отправил в нокаут американца Тимоти Джонсона.

В декабре 2019-го Емельяненко уступил Бэйдеру в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. Россиянина нокаутировали в первом раунде.

Николай Костюков
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