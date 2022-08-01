В России отреагировали на обострение конфликта Сербии и Косово

Депутат Чепа считает, что прогнозировать развитие конфликта Сербии и Косово сегодня трудно

Прогнозировать развитие конфликта Сербии и Косово сегодня трудно, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На обострение ситуации в регионе он отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

Трудно сегодня прогнозировать. Все это во многом непредсказуемо Алексей Чепа депутат Госдумы

«Правительство Косово принимает неадекватные решения. Все делается для того, чтобы выдавить с сербской земли сербов», — считает Чепа.

По мнению депутата, в конфликте между Косово и Сербией непосредственное участие принимают США и страны ООН. «К сожалению, конфликты, которые развязаны Западом, не утихают ни в одном регионе мира. И никакие ситуации не служат уроком для них. Они продолжают нагнетать различные конфликтные ситуации в Европе и мире», — добавил он.

Обострение конфликта Сербии и Косово

В ночь на 1 августа в Сербии сообщили, что полицейские спецподразделения непризнанной республики Косово выдвинулись из Приштины к границе с Сербией. В ответ на это сербы построили баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Также сообщалось, что позже на границе Косово и Сербии произошла перестрелка.

Президент Сербии Александр Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косово. С таким призывом он обратился после консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны. Глава государства поблагодарил косовских сербов за их позицию в условиях осложнившейся ситуации.

Непризнанная республика Косово отложила процедуру введения запрета на сербские документы с 1 августа до 1 сентября. Такое решение власти Косово приняли после призыва посла США отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края.

