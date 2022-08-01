Банкам Китая предрекли потерю сотен миллиардов долларов из-за массового бойкота

S&P: банки Китая могут потерять $356 млрд из-за кризиса с ипотечными кредитами

Китайские банки могут потерять сотни миллиардов долларов из-за ситуации с массовым бойкотом выплат по ипотеке со стороны граждан, сохраняющейся в последние месяцы, пишет Bloomberg.

В худшем сценарии под ударом окажутся кредиты на сумму в 2,4 триллиона юаней — почти 356 миллиардов долларов, или 6,4 процента от всех ипотечных займов, предрекают специалисты S&P Global Ratings. По оценкам Deutsche Bank AG, в опасности оказалось не меньше 7 процентов ссуд. Сами банки пока что утверждают, что бойкот выплат со стороны граждан касается лишь суммы в 2,1 миллиарда юаней.

К отказам привела критическая ситуация с постоянной задержкой срока сдачи недвижимости — речь идет о заемщиках более чем в 90 городах по всему Китаю. Теперь вопрос не в том, скажется ли ситуация на банковской системе, а в том, сколь значительным будет ущерб.

«Банки оказались меж двух огней. Если они не помогут девелоперам закончить проекты, то потеряют еще больше. Если помогут, то правительство, конечно, будет довольно, но они свои риски по задерживаемым проектам увеличат», — пояснил профессор финансов в университете Гонконга Чжиу Чэнь.

Зависимость китайских банков от сектора недвижимости больше, чем от любого другого. По состоянию на конец марта, задолженность по ипотеке достигала 39 триллионов юаней, кредиты девелоперам — еще 13 триллионов, свидетельствуют официальные данные. Рынок недвижимости, по оценкам специалистов, играет ключевую роль для финансовой системы Китая. У отдельных банков доля ипотечных займов доходит до трети в общем портфеле.

На массовые отказы жителей Китая платить ипотеку СМИ обратили внимание в июле: к этому времени проблема начала принимать серьезные масштабы, а цензоры начали удалять упоминания о ней из сети. Бойкот со стороны жителей усугубил кризис недвижимости в стране. Ситуация отрицательно сказывается на общих прогнозах по экономике страны: американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что ее ведущих представителей ждет нулевой рост.