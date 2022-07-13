Китайцы массово отказались выплачивать ипотеку из-за переноса сроков сдачи жилья

Жители Китая массово отказались выплачивать ипотеку из-за переноса сроков сдачи объектов. Это усугубило кризис недвижимости в стране и увеличило риск безнадежной задолженности для банков, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование компании Citigroup.

Взносы по ипотеке отказались делать покупатели 35 проектов в 22 городах Китая. Автор исследования Гриффин Чан считает, что ситуация подчеркнула влияние кризиса недвижимости на средний класс. На решение собственников не выплачивать жилищные кредиты также повлияло падение стоимости недвижимости — проданные в 2022 году проекты оказались на 15 процентов дешевле тех, которые были реализованы три года назад.

Объем просроченных кредитов на жилье может достигнуть 561 миллиарда юаней (83 миллиардов долларов), или около 1,4 процента от ипотечной задолженности граждан. Банки смогут справиться с последствиями, однако для государственных кредиторов это повысит риск при выдаче ипотеки. По словам Чана, ситуация может привести к социальной нестабильности.

В июне в Китае разрешили покупать жилье в новостройках за еду — застройщики начали принимать вместо первоначального взноса чеснок и пшеницу. Пойти на такое девелоперов вынудило резкое падение спроса на недвижимость в стране.