Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Китайцы массово отказались выплачивать ипотеку

Китайцы массово отказались выплачивать ипотеку из-за переноса сроков сдачи жилья

Фото: Aly Song / Reuters

Жители Китая массово отказались выплачивать ипотеку из-за переноса сроков сдачи объектов. Это усугубило кризис недвижимости в стране и увеличило риск безнадежной задолженности для банков, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование компании Citigroup.

Взносы по ипотеке отказались делать покупатели 35 проектов в 22 городах Китая. Автор исследования Гриффин Чан считает, что ситуация подчеркнула влияние кризиса недвижимости на средний класс. На решение собственников не выплачивать жилищные кредиты также повлияло падение стоимости недвижимости — проданные в 2022 году проекты оказались на 15 процентов дешевле тех, которые были реализованы три года назад.

Объем просроченных кредитов на жилье может достигнуть 561 миллиарда юаней (83 миллиардов долларов), или около 1,4 процента от ипотечной задолженности граждан. Банки смогут справиться с последствиями, однако для государственных кредиторов это повысит риск при выдаче ипотеки. По словам Чана, ситуация может привести к социальной нестабильности.

В июне в Китае разрешили покупать жилье в новостройках за еду — застройщики начали принимать вместо первоначального взноса чеснок и пшеницу. Пойти на такое девелоперов вынудило резкое падение спроса на недвижимость в стране.

Мировая история санкций
Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В Стамбуле завершились переговоры по вывозу украинского зерна
В США вынесли обвинения против укравших тексты песен Eagles мужчин
Кандидат в президенты Австрии допустил выход страны из ЕС из-за Украины
Суд арестовал московского депутата Яшина
Признание ЛНР со стороны КНДР назвали историческим событием
Наручные часы Гитлера продали на аукционе за 234 миллиона рублей
США нашли новый предмет для санкций против России
Российский судебный пристав пойдет под суд за миллионную взятку
Женщина топлес вышла на проезжую часть в Подмосковье и попала на видео
Canon и Nikon прекратят выпуск зеркальных камер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.